"صندوق النقد" يبدأ زيارة افتراضية لتونس لمناقشة برنامج الإصلاحات

قال مسؤول في البنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي سيبدأ زيارة خبراء افتراضية لتونس في 14 فبراير/ شباط؛ لمناقشة برنامج الإصلاحات الاقتصادية للحكومة التونسية.

وأضاف المسؤول أن خبراء الصندوق سيجرون محادثات بالفيديو خلال الأسبوع مع المسؤولين التونسيين، من بينهم وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والتخطيط، بحسب ما جاء في وكالة رويترز.

وتسعى تونس، التي تشهد أسوأ أزماتها المالية، للتوصل إلى اتفاق مع الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ مالي مقابل إصلاحات لا تلقى قبولا شعبيا.

وحث صندوق النقد الدولي تونس، العام الماضي، على خفض مخصصات الأجور، وتقييد دعم الطاقة لتقليل العجز في الموازنة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة وسط أزمة مالية وسياسية.

وتواجه الحكومة التونسية انتقادات متصاعدة، بعد مرور 100 يوم على انطلاقها في عملها؛ بسبب ما تم اعتباره ضعفا في الأداء وعجزا اقتصاديا غير مسبوق، وفشلا في تغيير الواقع المتأزم في تونس.

واختلف السياسيون والإعلاميون وخبراء الاقتصاد في تقييم أداء الحكومة التونسية، لكنهم أجمعوا على أن ما تم إنجازه لا يرتقي إلى ما كان يطمح له التونسيون.

وقال الوزير السابق وأمين عام حزب التكتل، خليل الزاوية، إن أداء حكومة نجلاء بودن ”ضعيف جدا“.

كما انتقد الزاوية قانون المالية لسنة 2022، واعتبر أن ”هذا القانون مرتهن لمفاوضات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التقليص في ميزانية وزارة الصحة، والتقليص في عدد أعوان وزارة الصحة بنحو 7600 عون، في الوقت الذي تمر فيه البلاد بوضع صحي صعب“.

من جهته، انتقد خبير الاقتصاد، عز الدين سعيدان، تعامل الحكومة التونسية مع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أنها غير قادرة على إدارتها.

وأضاف سعيدان، في تصريح سابق لـ ”إرم نيوز “، أنه ”منذ 3 أيام تقريبا كان موقف البنك الدولي ووكالة موديز للتصنيف سيئا، حتى أنه جرى الحديث عن إمكانية مراجعة الترقيم السيادي لتونس“.

وأشار سعيدان إلى أن الوكالة ”لم تفهم حتى الآن مصادر تمويل هذه الموازنة“، مؤكدا أن تونس لم تتوصل حتى الآن إلى أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.