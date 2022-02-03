لبنان يطبق سعر صرف منصة "صيرفة" على المعاملات الجمركية في ميزانية 2022

قال عباس الحلبي وزير الإعلام اللبناني بالإنابة، إن مجلس الوزراء، سيطبق سعر صرف منصة ”صيرفة“ التابعة للبنك المركزي على المعاملات الجمركية للواردات في ميزانية 2022.

وبلغ سعر الصرف على المنصة يوم الأربعاء 21100 ليرة للدولار.

وأضاف الوزير عقب اجتماع ناقش خلاله المجلس مسودة ميزانية 2022 ”أن مجلس الوزراء سيعفي واردات الأغذية والأدوية من أي رسوم جديدة“.

وسيتم تأجيل سلفة لشركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة إلى أن يوافق مجلس الوزراء على خطة لإصلاح قطاع الطاقة.

ويتضمن مشروع الموازنة سلفة بحد أقصى 5.25 تريليون ليرة لكهرباء لبنان.

ويجتمع مجلس الوزراء منذ الشهر الماضي لمناقشة مشروع الموازنة.

ولبنان غارق في أزمة مالية ناجمة تراكم الديون، مما جعل البلاد تكافح لتدبير ما يكفي من النقد الأجنبي لتغطية تكاليف الواردات الأساسية والوقود، وهو ما تسبب في نقص حاد في الطاقة.