الكويت تفتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك رقمية بالكامل

فتح بنك الكويت المركزي الباب، اليوم الإثنين، لاستقبال طلبات لتأسيس بنوك رقمية جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.

وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي، محمد الخميس، إن مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 حزيران/ يونيو، مبينا أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية العام الحالي 2022.

"تمت دراسة الممارسات الرقابية لأكثر من 25 بنكاً مركزياً وتحليل تجارب أكثر من 40 بنكاً رقمياً حول العالم لبناء إطار متطور للعمل المصرفي الرقمي في الكويت"

#التمكُّن_التمكين#Kuwait_Digital_Banking pic.twitter.com/leseRkOozr — بنك الكويت المركزي | CBK (@CentralBank_KW) January 31, 2022

وأكد البنك المركزي الكويتي في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على منصة ”تويتر“، أن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي ”بهدف تحفيز الابتكار“.

وقال الخميس: ”تمت دراسة الممارسات الرقابية لأكثر من 25 بنكا مركزيا وتحليل تجارب أكثر من 40 بنكا رقميا حول العالم، لبناء إطار متطور للعمل المصرفي الرقمي في الكويت“.

وأشار إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج للعمل المصرفي الرقمي. وحدد النموذج الأول بخدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا، من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.

وسيكون النموذج الثاني تحت اسم ”الصيرفة كخدمة“، وهو نموذج مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية.

وسيشكل هذا النموذج بحسب الإعلان الرسمي الواجهة الأمامية من حيث إدارة العلاقة مع العملاء والأنشطة التسويقية، بينما تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته، فيما حدد النموذج الثالث بنموذج ”البنوك الرقمية المستقلة بالكامل“.