صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته لمعدلات النمو العالمي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

خفّض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، مشيراً إلى تداعيات المتحورة ”أوميكرون“ التي أحدثت تباطؤاً في الولايات المتحدة والصين.

وتوقّع الصندوق أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4,4% هذا العام، أي أقلّ بنصف نقطة مئوية عن تقديراته السابقة، التي نشرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك جرّاء ”العراقيل“ التي تسبّبت بها آخر موجة ”كوفيد- 19“.

وأوضح صندوق النقد الدولي أنّ ”أوميكرون تهدد بانتكاسة في مسار التعافي المبدئي، في حين سيستمر ارتفاع معدلات التضخّم لفترة أطول من المتوقع“.

وفي ديسمبر المنصرم، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح؛ بسبب ظهور متحور فيروس كورونا الجديد وقتها ”أوميكرون“.