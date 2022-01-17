صحيفة: الغرب يتراجع عن استبعاد روسيا من نظام "سويفت"

قالت صحيفة ”هاندلسبلات“ التي تصدر في ألمانيا، نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية، إن الحكومات الغربية لم تعد تدرس استبعاد البنوك الروسية من نظام سويفت العالمي للمدفوعات.

وحسب مصادرها الحكومية، قالت الصحيفة أنه كبديل لذلك يجري دراسة عقوبات اقتصادية تستهدف كبرى البنوك الروسية.

وصعد الروبل الروسي عقب نشر التقرير.

وقال مصدر بالحكومة الألمانية على دراية بالأمر ”لا يمكننا تأكيد ذلك، لم يتقرر شيء حتى الآن.“

واستبعاد روسيا من نظام سويفت، الذي سيعزل روسيا فعليا عن الاقتصاد العالمي، يُنظر إليه منذ وقت طويل على أنه العقوبة النهائية التي قد تتخذها دول غربية ضد موسكو لردعها عن القيام بمزيد من الإجراءات العسكرية ضد جارتها أوكرانيا.

ونظام سويفت هو شبكة عالمية تستخدمها كل المؤسسات المالية تقريبا حول العالم لتحويل الأموال فيما بينها وحجر زاوية للنظام الدولي للمدفوعات.

كانت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك قد قالت في وقت سابق اليوم الإثنين إنها ”تأمل في حل التوترات المتصاعدة مع روسيا حول أوكرانيا بالسبل الدبلوماسية“، محذرة في الوقت نفسه من أن ”روسيا ستعاني إذا هاجمت جارتها“.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأوكراني، دميترو كوليبا، في كييف، إن ”أي عمل عدواني روسي جديد سيكون له ثمن باهظ، اقتصاديا وإستراتيجيا وسياسيا“.

وفي الأسبوع الماضي، انتهت محادثات بين موسكو والدول الغربية، حول نشر عشرات الآلاف من الجنود الروس قرب حدود أوكرانيا، دون‭‭ ‬‬تحقيق أي انفراجة؛ ما تسبب بهجوم إلكتروني على أوكرانيا مع زيادة التوتر.

من جانبه، قال كوليبا إن ”أوكرانيا وألمانيا متحدتان في الضغط لإحياء محادثات السلام الرباعية لإنهاء الحرب في شرق أوكرانيا، التي تشارك فيها ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا وروسيا“.

وتلقت أوكرانيا، التي تم استبعادها من كثير من محادثات الأسبوع الماضي، تأكيدات من الحلفاء بأنه لن يتم اتخاذ قرارات حول مستقبلها دون مشاركتها وموافقتها.

وأضاف كوليبا في المؤتمر الصحفي أن ”الأمر المهم بالنسبة لنا، هو ألّا تتخذ برلين أو باريس أي قرارات حول أوكرانيا في غياب أوكرانيا، وألا تتخذا أي إجراءات دون عملنا فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا. هذا هو المهم الآن“.