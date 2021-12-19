بنك بوبيان الكويتي يحصل على تمويل بقيمة 500 مليون دولار من بنوك آسيوية

أفاد بنك بوبيان الكويتي في إفصاح أنه تلقى تمويل مرابحة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 500 مليون دولار من مجموعة من البنوك الآسيوية.

وقال البنك، في إفصاح نشر اليوم الأحد ويعود تاريخه إلى 16 كانون الأول/ ديسمبر، إنه تلقى التمويل بسعر عائد مرابحة 90 نقطة أساس فوق سعر الليبور الأمريكي.

والمنسقون والمفوضون الرئيسيون هم ميزوهو وإم.يو.إف.جي وإس.إم.بي.سي، في حين اضطلع بنك ماي ماليزيا وبنك إسلام بروناي دار السلام، وهما أكبر بنوك ماليزيا وبروناي على الترتيب، بدوري المرتبين الرئيسيين للتمويل.

وقال بنك بوبيان ”سيعزز تمويل المرابحة متطلبات البنك التمويلية ونسب السيولة“.

وكان بنك بوبيان قد أعلن، في وقت سابق، عن تحقيقه أرباحا تشغيلية في النصف الأول من 2021 بمبلغ 50 مليون دينار كويتي مع استمرار البنك في تجنيب مخصصات بقيمة 28 مليون دينار كويتي محققاً ربحاً صافياً بلغ 21.5 مليون دينار كويتي بزيادة 25% عن العام الماضي.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد: ”بحمد الله استطعنا الاستمرار في تحقيق مستويات جيدة من الأرباح التشغيلية والصافية على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كوفيد 19 التي لا تزال تؤثر على مختلف القطاعات ومن بينها القطاع المصرفي“.

وأعلن البنك، مؤخرا، عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع فنتك هايف التابع لمركز دبي المالي العالمي DIFC Fin Tech Hive لإطلاق برنامج (مُسرعة بنك بوبيان) بهدف تسريع نمو وتوسع الشركات الناشئة الكويتية، في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الشابة، ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مسرعة أعمال للشركات الناشئة في الكويت والمتخصصة في التكنولوجيا المالية.

كما وقع البنك اتفاقية تعاون مع الكلية الأسترالية في الكويت في إطار سعيه الدائم لتوفير الحلول المصرفية لجميع الطلاب والطالبات ودعمهم في مختلف المجالات خاصة تلك التى تتعلق بالتعليم والتكنولوجيا الرقمية.

ويعتبر بنك بوبيان أحدث مصرف في الكويت تأسس في عام 2004، وهو يتعامل وفق أحكام ومعاملات الشريعة الإسلامية.

ويبلغ رأسمال البنك 100 مليون دينار كويتي، ويتركز نشاط المصرف في قبول الودائع وإنشاء الصناديق الاستثمارية والمتاجرة في العقارات، كما يتعامل مع المعاملات المالية الإسلامية بجميع صورها وأشكالها ومن أهمها: المضاربة والوكالة في الاستثمار، والمرابحة، والإجارة المنتهية مع المواعدة بالتمليك.