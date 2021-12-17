اقتصاد

محكمة بريطانية تحكم لمصلحة بنك لبناني في قضية منع تحويل ودائع للخارج
تاريخ النشر: 17 ديسمبر 2021 15:39 GMT
تاريخ التحديث: 17 ديسمبر 2021 16:20 GMT

محكمة بريطانية تحكم لمصلحة بنك لبناني في قضية منع تحويل ودائع للخارج

أصدرت محكمة بريطانية اليوم الجمعة حكما لمصلحة بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار

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المصدر: رويترز

أصدرت محكمة بريطانية اليوم الجمعة حكما لمصلحة بنك لبناني في قضية رفعها مودع مُنع من تحويل أموال من حسابه في البنك إلى الخارج بسبب القيود المفروضة منذ انهيار النظام المالي في لبنان عام 2019.

وقضت المحكمة بأن بنك لبنان والمهجر يمكن أن يعتبر سدد ما عليه من دين للمدعي بلال خليفة من خلال إصدار شيك له في لبنان.

وفرضت البنوك قيودا مشددة على الحسابات، ومن بينها حظر، بحكم الأمر الواقع، على التحويلات إلى الخارج والسحب في الداخل من الودائع الدولارية.

لكن مودعين تحدوا تلك القيود في محاكم لبنانية ودولية.

وسعت البنوك إلى رد الودائع الدولارية عبر شيكات مصرفية يتعذر تحصيلها بالدولار وتباع عوضا عن ذلك في السوق بخصم يبلغ حوالي ثلاثة أرباع قيمتها.

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