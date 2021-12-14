الجزائر تقرض تونس 300 مليون دولار

ذكرت الجريدة الرسمية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن تونس تسلمت قرضًا بقيمة 300 مليون دولار من الجزائر، وذلك قبل يوم من استضافتها للرئيس الجزائري في زيارة تستمر يومين.

وتواجه تونس أزمة مالية شديدة، واستأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ.