إيران تغلق مئات الحسابات البنكية وتعتقل أفرادا بتهمة "تخريب سوق العملات الأجنبية"

أعلنت وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة تخريب سوق العملات الأجنبية، كما أغلقت 841 حسابا مصرفيا بذريعة الأنشطة غير القانونية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاضطرابات التي يشهدها سوق الصرف الأجنبي في إيران.

وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، أن ”عملية تجميد الحسابات المصرفية للأفراد فيما يتعلق بنشاط الصرف الأجنبي قد ازدادت“.

وأضافت أنه ”تم اعتقال خمسة من الأشخاص ممن تسببوا بتخريب سوق الصرف الأجنبي بالعاصمة طهران“، محذرة من أنها لن تسمح بالمضاربة وإساءة الاستخدام في بيئة التجارة غير الرسمية ولن تدخر جهدا للحفاظ على هدوء سوق الصرف الأجنبي.

وفي الأسبوع الماضي، عقب فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا، وصل سعر الدولار في السوق الإيرانية المفتوحة إلى أكثر من 300 ألف ريال.

لكن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون هذه الأسعار ”كاذبة“ ويعزون ارتفاع الأسعار إلى عوامل عديدة؛ تكررت في الحكومات السابقة خلال أزمة العملة.

وبالتزامن مع الاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي في إيران، فرضت هيئة الشؤون الضريبية ضرائب عدة على معاملات الصرف الأجنبي في إيران، وتأتي هذه الخطوة في ظل تراجع حاد تشهده العملة الإيرانية منذ أيام.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، طلب يوم الأربعاء، من الأجهزة الأمنية ملاحقة من أسماهم بـ“المتلاعبين بسوق العملات“.

وقال رئيسي حول ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الإيرانية إن ”هناك أطرافا تتلاعب بسوق العملات بهدف رهن اقتصاد البلاد بالمفاوضات النووية في فيينا“.

وتواجه إيران نقصا حادا في توفير العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي بفعل العقوبات المفروضة عليها منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.

وجرى اليوم الخميس، استئناف المفاوضات النووية بين إيران والأطراف الأوروبية المشاركة في العاصمة فيينا، فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 وسط مشاركة أمريكية غير مباشرة في تلك المفاوضات.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في سوق طهران بقيمة 306 آلاف و800 ريال إيراني، وفق مراكز صيرفة إيرانية تنشط على شبكة الإنترنت.