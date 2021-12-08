الحكومة اليمنية: تغيير إدارة البنك المركزي يأتي ضمن سلسلة إصلاحات اقتصادية كثيرة

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن ”القرارات الرئاسية الأخيرة، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، تأتي ضمن سلسلة إصلاحات كثيرة، سيتم إنجازها، بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين“.

وجاء ذلك خلال اجتماع وزاري، عُقد، اليوم الأربعاء، في مقر أعمال الحكومة اليمنية، في العاصمة المؤقتة عدن، استعرض من خلاله مجلس الوزراء مستجدات الأوضاع على ضوء التطورات الأخيرة في الجوانب: السياسية، والعسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية، وأولويات الحكومة للتعامل معها بالتركيز على احتياجات المواطنين المعيشية.

وشدد عبدالملك، خلال ترؤسه للاجتماع، بحسب بيان لمجلس الوزراء، على ”عدم التهاون مع كل الفاسدين، والممارسات المخالفة للقانون، والتصدي لكل من يستغل هذه الظروف العصيبة ليمارس الإفساد“.

ولفت رئيس الوزراء اليمني، إلى أن ”الحكومة تواجه التحديات المختلفة، وتبذل جهودًا مضاعفة على مختلف المستويات، سواء على المستوى العسكري لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، أو الحرب الاقتصادية التي تستهدف قوت ومعيشة المواطنين، ولن تتوانى عن عمل كل ما يمكن للانتصار“.

وأعرب عن ثقته بأن ”الحكومة والشعب اليمني سيواجهون ذلك بتماسك وثبات ووحدة صف كما كانوا دائمًا مستندين لمواقف الأشقاء والأصدقاء الداعمة والحريصة على أمن واستقرار اليمن“.

وشدد عبدالملك، على ”أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية“، مشيرًا إلى أن ”أية صعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين، وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيًا“.

ودعا معين عبدالملك، ”المجتمع الدولي، وكافة الأصدقاء والأشقاء، ودول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لمساعدة الحكومة والوقوف معها لتخطي المصاعب الاقتصادية، ومواجهة التحديات الصعبة الراهنة“.

يشار إلى أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر، الإثنين الماضي، قرارات جمهورية، قضت بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك المركزي، إلى جانب قرار بتعيين نائب لوزير المالية ووكيل لقطاع الرقابة على البنوك.

وعلى صعيد آخر، وقف مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمام ”استمرار تمرد النظام الإيراني، على القرارات الأممية الملزمة بمواصلة انتهاك حظر تسليح الحوثيين وتزويدهم بالصواريخ، وآخرها ما كشفته وزارة العدل الأمريكية، أمس، عن تفاصيل مصادرة أسلحة إيرانية، بما في ذلك 171 صاروخ أرض جو، و 8 صواريخ مضادة للدبابات، بالإضافة إلى ما يقرب من 1.1 مليون برميل من المنتجات البترولية الإيرانية، والمرسلة من الحرس الثوري الإيراني إلى ميليشيات الحوثيين“.

وشددت الحكومة اليمنية، على أن ”الممارسات الإيرانية، لن تتوقف دون موقف حازم ورادع، ومعاقبة من المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن“.

وأكدت على أن ”التضامن، وتوحيد المواقف، ووحدة الصف الوطني بين جميع القوى السياسية والمجتمعية، هي السبيل الوحيد لتجاوز كافة الأخطار والمشاكل، ومواجهة الخطر الذي يتهدد البلاد والمنطقة والمتمثل في المشروع الإيراني، عبر وكلائه من ميليشيات الحوثيين“.

وأشارت الحكومة اليمنية -المعترف بها دوليًا- إلى أن ”العائق الأساس أمام تحقيق السلام في اليمن، هو إصرار إيران على سلوكها العدواني والابتزازي ضد العالم، عبر أدواتها التخريبية ممثلة في ميليشيات الحوثيين، التي تستخدمها لخدمة مشروعها الخطير، والذي يستهدف أمن واستقرار دول الخليج والمنطقة، والملاحة الدولية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب“.

وجدد مجلس الوزراء، تأكيده، على أن ”اليمن لم ولن تكون ساحة لمغامرات ومشاريع النظام الايراني، في تهديد الملاحة الدولية، وزعزعة أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة“.

وذكرت الحكومة اليمنية، أن ”الشعب اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، أكثر إصرارًا، من أي وقت مضى، على استكمال إجهاض المشروع الحوثي الإيراني“، لافتة إلى أن ”النظام الإيراني تجاوز كل الخطوط الحمراء، وأصبح أداة طولى لنشر الإرهاب والفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة“.