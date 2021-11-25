مصرف لبنان: سنقدم جميع البيانات اللازمة لعملية التدقيق الجنائي

قال مصرف لبنان المركزي في بيان، اليوم الخميس، إنه سيزود شركة ”ألفاريز أند مارسال“ الاستشارية بجميع البيانات اللازمة لعمليات المراجعة والتدقيق الجارية في البنك المركزي.

وأكد المصرف التزامه بعملية التدقيق المالي الجنائي المزمع إجراؤها في حسابات البنك المركزي، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتخذ مجموعة من الخطوات، بدءا من يوم الجمعة المقبل، تتعلق بتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة التي ستتولى عملية التدقيق الجنائي.

التدقيق الجنائي

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد عبر تطبيق (زووم) بحضور ممثلين، عن وزارة المالية اللبنانية والمجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي والشركة المكلفة بإجراء التدقيق الجنائي (ألفاريز ومارسال) .

وكان المجلس المركزي لمصرف لبنان المركزي قد أعلن قبل أيام التزامه، بالتعاون مع شركة ألفاريز ومارسال التي ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي، عملا بأحكام القانون القاضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية.

رفع السرية المصرفية

وأقر مجلس النواب اللبناني في شهر ديسمبر من العام الماضي اقتراح قانون، برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عاما في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

ويتبنى الرئيس اللبناني ميشال عون وفريقه السياسي (التيار الوطني الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام ، وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين في القطاع المصرفي اللبناني.

خلاف الحكومة والمصرف

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.

وتبلغ قيمة العجز في احتياطات مصرف لبنان المركزي نحو 4.7 مليار دولار منذ نهاية العام 2015، إلا أن المصرف لم يسبق له الكشف عن العجز، مع أنه لو اتخذت تلك الخطوة لكان ذلك إشارة تحذيرية من الانهيار المالي الذي أطاح بمدخرات الكثيرين.

تقرير سري

واحتفظ مصرف لبنان بسرية وضعه المالي حتى تاريخ أبريل/ نيسان 2016، عندما أعد صندوق النقد الدولي للسلطات المالية اللبنانية تقريرا يكشف فيه حجم الأزمة المالية التي يعاني منها مصرف لبنان.

وجاء في التقرير ”السري“ أنه رغم أن إجمالي احتياطيات مصرف لبنان كان مرتفعا إذ بلغ 36.5 مليار دولار ”صافي الاحتياطيات، إلا أنه بعد احتساب مطالبات المصارف التجارية من المصرف المركزي والذهب كان سالب 4.7 مليار دولار أمريكي في ديسمبر (كانون الأول) 2015“.

وتولى رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ 1993، وفي أواخر العام 2016 بدأ المصرف تنفيذ ما وصفه بعبارة ”الهندسة المالية“، وذلك بتمويل العجز المالي المتضخم والحفاظ على أداء البنوك بدفع أسعار فائدة متصاعدة على الدولار.

وبحلول العام 2020 تضخم عجز المصرف المركزي إلى 50 مليار دولار، وبلغ إجمالي خسائر البنك 83 مليار دولار وفقا لما ورد في خطة إنقاذ أعدتها وزارة المالية في أبريل/ نيسان من ذلك العام.

ويشكك البنك المركزي وجمعية مصارف لبنان في صحة هذه الأرقام، غير أنهما لم يعلنا أرقاما بديلة.