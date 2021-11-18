تقرير: الجزائر تسعى إلى "رقمنة العمل المصرفي" بشكل عام

تستعد الجزائر لوضع إطار تشريعي لإطلاق البنوك الافتراضية و“رقمنة“ العمل المصرفي، ما يطرح تغيرات على القطاع المصرفي في البلاد.

ويتحدث تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“ عن هذه الخطوة، التي قطعتها الجزائر، مشيرًا إلى أن نائب الوزير المسؤول عن الشركات الناشئة ياسين وليد، عبر يوم الجمعة الماضي عن رغبة الحكومة الجزائرية في تدشين عصر البنوك الرقمية بنسبة 100 %، وذلك على تطبيق الشبكة الاجتماعية الشهير ”كلوب هاوس“.

ووفق التقرير تشير المؤشرات إلى أن الحكومة تعمل على تشريع قانون نقدي جديد لتسهيل دخول مقدمي خدمات الدفع الجدد إلى السوق المصرفية، مضيفًا أنه ”في الوقت الحالي هو مشروع مسجل في خطة عمل الحكومة، ولكن لا يوجد رؤية حتى الآن فيما يتعلق باعتماده“.

وبحسب تصريحات نائب الوزير، فإن تطوير الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى زيادة جاذبية وكفاءة القطاع المصرفي الجزائري وتحسين الخدمات المصرفية في جميع أنحاء البلاد، لا سيما من خلال اللامركزية وتنويع الخدمات منخفضة التكلفة مثل الدفع بواسطة الهاتف المحمول.

ووفقًا لتقرير 2020 الصادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات البريدية في الجزائر فإن 45 مليون جزائري لديهم اشتراك في الهاتف المحمول، وبالتالي فإن معدل انتشار شبكة الهاتف المحمول يبلغ حوالي 103 %.

وتشير تقديرات بوابة بيانات الموقع المتخصص في الاتصالات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت بلغ 26.35 مليون مستخدم حتى 31 يناير 2021، وهو ما يمثل 59.6 % من إجمالي عدد السكان.

ويشير تقرير ”جون أفريك“ إلى دراسة حديثة أجراها مختبر المستهلك من شركة ”إريكسون“ للهواتف أن 4 من كل 10 مستهلكين يستخدمون تطبيقاتهم الآن أكثر من 30 مرة في اليوم، وتُظهر كل هذه المؤشرات اعتمادًا قويًا على التكنولوجيا الرقمية من قبل السكان، ما يمثل إمكانات كبيرة لهذا القطاع، وفق تقديره، ولكن مع ذلك حتى الآن فعلى الرغم من أن الاتصال بالإنترنت في الجزائر أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن استخدام الخدمات المالية الرقمية لا يزال منخفضًا للغاية“.

وبشكل عام يستخدم 16 % فقط من البالغين الجزائريين و 11 % من النساء المدفوعات الرقمية، مقارنة بـ 23 % من البالغين و 18 % من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي لعام 2021.

ويتابع التقرير أنه ”خلال الفترة من شهري يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2020، وصلت عمليات الدفع الإلكتروني عبر منصة الدفع الإلكتروني للبريد الجزائري إلى ما يزيد عن ثلاثة ملايين عملية، أي بنسبة نمو تبلغ 406 % مقارنة بعام 2019 ما يؤكد هذا التوجه الرقمي الكامل في هذا البلد“.

ويبن التقرير أنه ”وفقًا لبيانات البنك الدولي يُعد الوصول إلى الخدمات المالية الميسورة أمرًا ضروريًا ”للحد من الفقر والنمو الاقتصادي والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات ويمهد الطريق للإدماج المالي“ لا سيما بالنسبة للنساء اللائي ما زلن أقل اندماجًا من الرجال في النسيج الاجتماعي والاقتصادي“ موضحا أن 57 % من البالغين غير قادرين على الوصول إلى أبسط حسابات المعاملات لإرسال واستلام المدفوعات و71 % منهم من النساء“.