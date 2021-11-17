قطر.. تعيين بندر آل ثاني محافظا لمصرف قطر المركزي

أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الأربعاء، أن أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصدر مرسوما بتعيين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظاً لمصرف قطر المركزي.

#أمير_قطر يصدر مرسوما بتعيين الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ لمصرف #قطر المركزي#إرم_نيوز pic.twitter.com/LzisI3VaAy — إرم نيوز (@EremNews) November 17, 2021

وقال الموقع الرسمي للديوان الأميري: ”أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 65 لسنة 2021 بتعيين سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظاً لمصرف قطر المركزي“.

وأضاف: ”قضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية“.

كما أصدر أمير قطر مرسوما آخر بتعيين رئيس لديوان المحاسبة.

ووفق الموقع ذاته، فقد أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ”أمراً أميرياً رقم 5 لسنة 2021 بتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد بن أحمد العمادي رئيساً لديوان المحاسبة.. وقضى الأمر الأميري بالعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية“.