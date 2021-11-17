خبير اقتصادي: إيران لديها أكثر من 88 مليار دولار من الأموال المجمدة وأغلبها في روسيا

كشف الخبير الاقتصادي الإيراني، مهرداد عمادي، اليوم الأربعاء، أن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأجنبية بسبب العقوبات، بلغ أكثر من 88 مليار دولار، وأغلبها في روسيا.

وقال مهرداد عمادي، الذي يعمل مستشارا اقتصاديا للاتحاد الأوروبي، ويرأس قسم تحليلات مخاطر الطاقة في شركة ”بيتاماتريكس“ الاستشارية في العاصمة لندن، في حديث لوكالة أنباء ”خبر أون لاين“ الإيرانية، إنه ”بحلول عام 2019، كان لدى إيران ودائع تزيد عن نصف مليار دولار في 21 دولة“.

وأضاف ”في عهد محمود أحمدي نجاد (الرئيس الإيراني الأسبق)، حولت إيران أكثر من 31 مليار دولار من الودائع إلى روسيا، وتلقت في المقابل العملة الروسية، الروبل“، مشيراً إلى أن ”معظم ودائع إيران في روسيا“، لافتا إلى أن ”إيران لديها أكثر من 30 مليار دولار في حسابات مختلفة بجمهورية الصين الشعبية“.

وأوضح الخبير الاقتصادي الإيراني أن ”سويفت وثلاث دول أوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أصرت على أنه ما لم تنضم إيران إلى مجموعة العمل المالي (فاتف)، فلا يمكنها استخدام الخدمات المصرفية دون قيود“.

وسويفت (SWIFT) هي جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، بينما ”فاتف“ هي مجموعة العمل المالية الدولية (FATF)، المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي لم تنضم إليها إيران بسبب رفضها قوانين هذه المجموعة قبل نحو عامين.

ولا تزال قوانين مجموعة العمل المالي عالقة داخل مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، بعد رفض الاتفاقية عام 2018 التي صادق عليها البرلمان.

وتابع الخبير الإيراني أنه ”يجب على الفريق الإيراني المفاوض في الملف النووي، التركيز على رفع العقوبات عن القطاعات الثلاثة للطاقة والنظام المصرفي والنقل في إيران“.

ويتذرع المتشددون في إيران، بأن تمرير هذه الاتفاقية سيمنع إيران من التحايل على العقوبات، ومواصلة تقديم الدعم المالي للجماعات المسلحة التابعة لها في المنطقة، حيث لا تزال إيران ضمن القائمة السوداء.

وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق المرشد الأعلى علي خامنئي على السماح لمجلس تشخيص مصلحة النظام، بمراجعة هذه الاتفاقية بعدما طلب ذلك الرئيس السابق حسن روحاني.

وفي فبراير/ شباط من العام الماضي، دخلت إيران رسميا في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية، بسبب رفض النظام الإيراني الانضمام إليها، الأمر الذي ضاعف من أزمة توفير العملات الأجنبية بالنسبة للحكومة الإيرانية في ظل العقوبات الأمريكية التي قصمت ظهر اقتصادها المتدهور.

ومن المقرر أن تستأنف إيران المحادثات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي مع القوى الدولية في 29 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في فيينا، بهدف التوصل إلى تفاهم بشأنه.

وتوقف العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه عام 2018، وتشديد العقوبات على إيران.