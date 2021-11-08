"المركزي المصري" يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات الفورية

قال البنك المركزي المصري، يوم الإثنين، إنه اعتمد قواعد منظمة تسمح للعملاء بتنفيذ مدفوعات إلكترونية فورية بين الحسابات المصرفية باستخدام هواتفهم المحمولة.

وأضاف البيان أن شبكة جديدة سيتم إطلاقها بحلول نهاية العام ستسمح للعملاء أيضا بإدارة جميع حساباتهم المصرفية وإتمام التحويلات مع أي بنك من خلال تطبيق واحد.

وقال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي في البيان الذي نقلته ”رويترز“: ”سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية، بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية“.

وأدخلت مصر على مدى العامين الماضيين، سلسلة من التشريعات الجديدة والتعديلات التنظيمية بهدف تشجيع الاستثمار في التكنولوجيا المالية وتغيير الطريقة التي يمارس بها المواطنون _الذين لا يتعامل أغلبهم مع البنوك_ أعمالهم.

وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس، أنه سيطرح أذون خزانة لأجل عام بقيمة 685 مليون يورو يوم الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن تكون التسوية يوم التاسع من الشهر ذاته.

وفي الـ3 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلن المركزي المصري ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بقيمة 24 مليون دولار، ليصل إلى 40.849 مليار دولار، مقابل 40.825 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

وكان البنك المركزي المصري كشف في الرابع من أكتوبر الماضي، عن ارتفاع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 40.825 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر.

وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 153 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، إذ بلغ في نهاية أغسطس الماضي نحو 40.672 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان الشهر الماضي، أن عجز الحساب الجاري لمصر في 9 أشهر من العام المالي 2021-2020 بلغ 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار في العام السابق.

وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر، قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 / 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 / 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018/ 2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، قبل أن يتراجع في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا وما فرضته من إجراءات احترازية.

وكان الاحتياطي النقدي شهد انخفاضا في 2020، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، لكنه ظل مُسهما رئيسا في دعم الاقتصاد في مواجهة آثار الوباء.