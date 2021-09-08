"الخزانة الأمريكية" تحذّر من نفاد أموال الحكومة الشهر المقبل ما لم يُرفع سقف الدين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، من نفاد أموال الحكومة الأمريكية في مرحلة ما، في تشرين الأول/ أكتوبر، ما لم يتحرك الكونغرس لرفع سقف الاقتراض الفدرالي.

وكان الكونغرس قد علق سقف الدين، في 2019، لكن المهلة المحددة بسنتين انقضت في 31 تموز/يوليو، ما أجبر وزارة الخزانة على بدء اتخاذ ”خطوات استثنائية“ للبقاء تحت السقف، ومواصلة تمويل العمليات الحكومية.

وفي رسالة وجهتها إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي حذرت يلين من أنه ما لم يتم رفع سقف الدين فإن ”الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى في تاريخنا“.

وكتبت: ”استنادًا إلى أفضل وآخر المعلومات لدينا، فإن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي نفاد الأموال، والتدابير الاستثنائية، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر“.

وارتفع الدين الوطني الأمريكي، والعجز، خلال جائحة كوفيد بعدما أقرت واشنطن 3 قوانين إنفاق ضخمة بهدف تخفيف الضرر الناجم عن التداعيات الاقتصادية.

ورفع سقف الدين لا يزيد الإنفاق، لكن يسمح فحسب للخزانة بتمويل مشاريع وافق عليها الكونغرس، ومن دون زيادة السقف يمكن أن تواجه واشنطن تخلفًا غير مسبوق عن السداد.

ويدرس الكونغرس حاليًا خطة للبنية التحتية بقيمة 1,2 تريليون دولار، وبرنامج إنفاق اجتماعي ضخم بكلفة 3,5 تريليون دولار. ومن شأن الخطتين أن ترفعا الإنفاق بشكل كبير.

وفيما يسيطر الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن على الكونغرس، فإن رفع سقف الدين يتطلب أصواتًا من المشرعين الجمهوريين. لكن الحزب الجمهوري أعلن معارضته ذلك حتى الآن.

وكثيرًا ما أثارت مسألة رفع سقف الدين جدلًا في الكونغرس خلال السنوات الماضية. وتسببت أزمة في 2011 بخسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز (إيه إيه إيه).