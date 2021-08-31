"موديز" تتوقع تحسن أرباح كبرى بنوك الإمارات مع تقليص المخصصات

قالت وكالة ”موديز“ للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إن من المرجح أن ترتفع أرباح كبرى البنوك الإماراتية خلال 12 إلى 18 شهرا، مع تقليص مخصصات خسائر القروض ومع تعافي الاقتصاد من صدمة فيروس كورونا.

وفي النصف الأول من العام الحالي، سجلت أكبر أربعة بنوك في الإمارات، وهي بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، أرباحا صافية بلغت أربعة مليارات دولار، بارتفاع 17% عن الفترة ذاتها قبل عام.

ويرجع ذلك في جانب منه لخفض مخصصات خسائر القروض المحتملة، إذ تراجعت المخصصات 38% على أساس سنوي في النصف الأول من العام.

وقالت الوكالة ”قد تزيد المخصصات مجددا حين ينتهي برنامج البنك المركزي لإرجاء سداد الديون، ويحتمل أن يترتب على ذلك زيادة للقروض المتعثرة مع مواجهة عملاء معسرين ضغوط مدفوعات بسبب الجائحة“.

وجرى تمديد التمويل الذي قدمه البنك المركزي لتأجيل سداد قروض وفقا لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي استحدثت العام الماضي؛ لتخفيف تأثير الجائحة على الاقتصاد، وذلك حتى نهاية العام الجاري.

وتوقعت موديز، أن تعود أرباح أكبر أربعة بنوك في الإمارات لمستويات ما قبل الجائحة في 2022 أو 2023.

وفي آيار/مايو الماضي، أكدت وكالة ”موديز“ للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لدولة الإمارات العربية عند (‭AA2‬)، فيما أبقت على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، إن تأكيد التصنيف الائتماني للإمارات يدعمه ”تأثير مكبوت نسبيا للجائحة على قوة المالية العامة للحكومة الاتحادية“.

وأضافت أن التصنيف الائتماني للإمارات يدعمه افتراض ”موديز“ لدعم غير مشروط من أبوظبي للحكومة الاتحادية.

وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة للإمارات توازنا بشكل عام للمخاطر، يتسق مع النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف السيادي لأبوظبي.

كما أشارت إلى أن صدمة إيرادات الإمارات الناتجة عن الجائحة، جرى تعويضها إلى حد كبير من خلال تخفيضات في الإنفاق، وهو ما يبرز القدرة على التعديل.

وأضافت أن بعض التوترات الجيوسياسية انحسرت، لكنها تبقى عامل ضغط على التصنيف الائتماني للإمارات.