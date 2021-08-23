طالبان تعين قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

أعلنت حركة طالبان، الإثنين، أنها قررت تعيين قائم بأعمال محافظ البنك المركزي؛ للمساهمة في تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية بعد أكثر من أسبوع من اجتياح الحركة العاصمة كابول، وفق بيان صدر عن الحركة.

وقالت الحركة في بيان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، إنها ”عينت حاجي محمد إدريس قائما بأعمال محافظ البنك المركزي؛ للمساعدة على إعادة النظام للاقتصاد الذي دمرته الحرب، حيث أغلقت البنوك أبوابها منذ أكثر من أسبوع وخلت المكاتب الحكومية من الموظفين“.

وبحسب مجاهد، فإنه ”من المتوقع أن يعمل إدريس على تنظيم أوضاع المؤسسات، ومعالجة القضايا الاقتصادية التي يعاني منها السكان“.