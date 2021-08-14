رياض سلامة: حل أزمة لبنان يكون بإصدار تشريع أو تشكيل حكومة ببرنامج إصلاح

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم السبت، إن حل الأزمة في بلاده يكون بـ“إصدار تشريع أو تشكيل حكومة جديدة ببرنامج إصلاح“، مضيفا لقد ”أخطأنا عندما صدقنا أنه ستكون هناك إصلاحات“.

وأكد سلامة أن المصرف ”قرر إنهاء دعم المحروقات الذي تسبب في استنزاف احتياطي النقد الأجنبي في لبنان“. موضحا أن ”800 مليون دولار أُنفقت على الواردات الشهر الماضي كان من المفترض أن تكفي لثلاثة أشهر“.

وشدد على أن مسؤولية مؤسسته ”هي أن تؤمن المال، لكن ذلك يحتاج إلى التشريع“. مضيفا ”نقول للكل بدكم نصرف من الاحتياط الإلزامي.. نحن حاضرين.. أعطينا القانون“.

وتابع سلامة موجها كلامه للحكومة ”تفضلوا انزلوا على مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت“‎.