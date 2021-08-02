"المركزي المصري" يحسم جدل استخدام ألوان "الرينبو" في العملات الجديدة

أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، بيانا للرد على الجدل المثار حول العملات البلاستيكية الجديدة، واستخدام ألوان علم ”المثليين“ في التصميم، ما تسبب في لغط كبير.

وقال البنك المركزي المصري في بيانه ”إنه بالإشارة إلى الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من (البوليمر) فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، نؤكد أن النماذج المتداولة لم يتم اعتمادها بشكل نهائي، وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل“.

وأضاف المركزي المصري أنه ”بالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على نماذج العملات المتداولة فهي ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عليها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث إنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونان من الألوان المدرجة في العلامة المائية، بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة“.

وأوضح أن ”العملات الجديدة تصنع من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشويه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات“.

وفيما يتعلق بعوامل الأمان، أكد المركزي المصري أن العملات الجديدة تتوافق مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.

وبمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق، جدد البنك المركزي المصري تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.

وكان رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا خلال الساعات الماضية صورا لعملات جديدة تقرر إصدارها في مصر فئة 10 و20 جنيها، وأطلق عليها ”العملة البلاستيكية“، حيث انتشر شكل تلك العملات بين الجمهور نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وظهرت ألوان قوس قزح على فئة الـ20 جنيها في العملة البلاستيكية المتداولة؛ ما أثار حالة من الجدل.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن البنك المركزي المصري يعتزم إصدار أوراق ”البنكنوت“ الجديدة فئة 10 و20 جنيها، والتي يطلق عليها شعبيا ”العملة البلاستيكية“، المصنوعة من مادة البوليمر، مطلع شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل.