"بلومبيرغ": أردوغان يأمر بتغييرات "غير معلنة" في إدارات البنك المركزي التركي

أجرت إدارة البنك المركزي التركي جولة جديدة من التغييرات شملت المديرين التنفيذين قي عدد من الإدارات الرئيسة، وذلك في أعقاب إقالة المحافظ الذي لم يكن يؤمن بنظريات الرئيس رجب طيب أردوغان وتحديدًا في موضوع أسعار الفائدة والتضخم.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ إن الموجة الأخيرة من التغييرات جرت، الخميس، وشملت المديرين التنفيذيين للإدارات المصرفية، والبحثية، والإحصائية، في البنك المركزي.

ونقلت الوكالة عن مطلعين طلبوا عدم نشر أسمائهم، أنه تم أيضًا إجراء بعض التغييرات في الموظفين بإدارات الميزانية والشؤون القانونية، حيث لم يتم النشر عن هذه التغييرات.

وامتنع البنك المركزي عن التعليق.

وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من إقالة الرئيس رجب طيب أردوغان للمحافظ ناجي إقبال، وهو ثالث محافظ للبنك في أقل من عامين، ما أدى إلى انهيار الأسواق التركية، بحسب تقييم الوكالة.

وذكرت ”بلومبيرغ“ أن أردوغان استبدل أيضًا 3 أعضاء إضافيين في لجنة تحديد أسعار الفائدة بالبنك المركزي منذ تنصيب ساهاب كافجي أوغلو محافظًا جديدًا.

وأدى قرار إقالة إقبال، الذي سعى إلى استعادة مصداقية البنك المركزي، إلى انتكاسة سريعة لحماس المستثمرين، وخسرت الليرة أكثر من 15% مقابل الدولار منذ الإطاحة به.

وتعهد الحاكم الجديد باستمرار السياسة النقدية والمالية بعد تعيينه، وأبقى أسعار الفائدة في مايو دون تغيير للشهر الثاني.