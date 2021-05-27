مصرف البحرين المركزي يوجه بتأجيل جميع أقساط القروض

قال المكتب الإعلامي الحكومي بالبحرين: إن مصرف البلاد المركزي أصدر توجيهات بتأجيل جميع أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة ستة أشهر إضافية حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف المكتب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن التأجيل يأتي من أجل مساعدة اقتصاد البلاد على التعافي من أثر القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

بدأت مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، يوم الخميس، إغلاقا لمدة أسبوعين في إطار قيود أعلنتها الحكومة يوم الأربعاء/ وحظرت أيضا الفعاليات والمؤتمرات خلال هذه الفترة.

وقال محافظ المصرف المركزي رشيد المعراج: إن هذه الترتيبات تمت بالتشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي؛ للمساهمة في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة إثر استمرار تداعيات كورونا.