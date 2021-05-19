اقتصاد

استحواذ "هيرميس" وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي
تاريخ النشر: 19 مايو 2021 16:07 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2021 16:20 GMT

استحواذ "هيرميس" وصندوق مصر السيادي على 76% من بنك الاستثمار العربي

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على استحواذ تحالف المجموعة المالية "هيرميس" القابضة المصرية أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وصندوق مصر السيادي على 76 %

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المصدر: رويترز

وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على استحواذ تحالف المجموعة المالية ”هيرميس“ القابضة المصرية أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وصندوق مصر السيادي على 76 % من بنك الاستثمار العربي.

وأضاف المجلس في بيان صحفي أن الاستحواذ سيكون من خلال زيادة رأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، لتبلغ حصة ”هيرميس“ في بنك الاستثمار العربي 51 % وصندوق مصر السيادي 25% وبنك الاستثمار القومي 24 %.

تعمل هيرميس في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن وسلطنة عمان وباكستان وبنجلادش وكينيا والولايات المتحدة.

ويتطلب تنفيذ الصفقة موافقة من البنك المركزي المصري.

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