"بنك إنجلترا" محذرا الحكومات: تبني المال الرقمي أو المخاطرة بفقدان السيطرة

نصح بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) حكومات العالم، بضرورة استخدام العملات الرقمية وإلا ستخاطر بسيطرة الشركات الخاصة لديها على الأموال التي يستخدمها الناس، بحسب ما ذكرته شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية.

ونقلت ”بلومبيرغ“ عن جون كانليف، نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، قوله: إن ”العملات المستقرة وغيرها من أشكال الدفع الأخرى من الممكن أن تكسب وبسرعة دعم المستهلكين؛ نظرا لأن التجارة الإلكترونية ترفع الطلب على عملية إدخال التكنولوجيا في مجال صرف العملات.

ويدرس بنك إنجلترا المركزي، إلى جانب وزارة الخزانة في المملكة المتحدة حاليا، إمكانية إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي، لينضموا بذلك إلى السلطات في كل من الصين والسويد في جهودهما الرامية لاستكشاف الخطوة الكبيرة التالية في مستقبل النقود.

وفي هذا الصدد، قال كانليف: ”في حين أن القرار نهائي بشأن المضي قدما في طرح العملات الرقمية، وهو شأن داخلي لحكومات الدول، إلا أن هناك خطرا في التنازل عن أنظمة الدفع للقطاع الخاص“.

وأوضح كانليف: ”أولا وقبل كل شيء، يجب أن ننظر إلى الآثار المترتبة على الاستقرار المالي نتيجة غياب المال العام لاستخدامه من قبل عامة الناس“.

وتابع: ”ضمان الثقة في المال كوسيلة للدفع وتخزين القيمة أمر أساسي للاستقرار المالي“.

وقال بنك إنجلترا المركزي ووزارة الخزانة في المملكة المتحدة، الشهر الماضي، إن ”العملة الرقمية في حالة الموافقة عليها، ستكون موجودة جنبا إلى جنب مع الودائع النقدية والمصرفية، بدلا من استبدالها“.

وقال كانليف: ”قد لا يكون لدى مقدمي الأموال والمدفوعات الخاصة في المستقبل الحوافز التجارية لتقديم خدمات قابلة للاستخدام للأفراد غير المصرفيين وغيرهم من السكان“.

واختتم تصريحاته بقوله: ”لذلك قد يكون للأموال العامة الرقمية المصممة بشكل مناسب، دور مهم تلعبه في ضمان الدمج“.

وكان أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا المركزي، قد أعلن مؤخرا أنه قد يكون هناك دور لعملة رقمية مدعومة من الدولة في بريطانيا، على الرغم من أنه ستكون هناك آثار كبيرة تتراوح من تحديد أسعار الفائدة إلى الخصوصية، حسبما ذكرت شبكة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية.

وقال بيلي في فعالية عامة نظمها بنك إنجلترا المركزي: ”ربما انتهى بنا المطاف بعملة رقمية. ويفصلنا عنها بضع سنوات من الآن“.

وقال بيلي: إن ”استخدام السيولة آخذ في الانخفاض، لكن إنشاء عملة مدعومة من البنك المركزي سيكون له آثار كبيرة على النظام المالي وما وراءه“.

وتابع: ”الأمان، هذه مشكلة بالنسبة لنا، الخصوصية، هذه مشكلة كبيرة، بل قضية كبيرة للغاية“.

وكان وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، قد طلب من بنك إنجلترا المركزي، والمنظمين الآخرين، في أبريل الماضي، النظر في قضية طرح عملة رقمية للبنك المركزي، للرد على التحدي الذي تفرضه العملات المشفرة مثل بيتكوين.