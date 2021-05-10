مصرف لبنان المركزي يدرس آلية لسداد أموال حسابات مجمدة منذ 2019

قال مصرف لبنان المركزي إنه يدرس آلية لصرف أموال المودعين، الذين جُمدت حساباتهم منذ عام 2019.

وذكر البنك في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، أنه يجري محادثات مع بنوك محلية لوضع نظام يمكن المودعين من صرف 25 ألف دولار من أموالهم على دفعات.

وأضاف في بيان أنه ”سيتم تقسيط هذه المبالغ على فترة زمنية يحددها مصرف لبنان قريبا، ومن المتوقع أن يبدأ الدفع اعتبارا من 30 (يونيو) حزيران 2021 شرط الحصول على التغطية القانونية“.

وكانت البنوك اللبنانية فيما مضى من أكثر بنوك العالم ربحا، وكانت تتولى تحويل الأموال من اللبنانيين في المهجر إلى خزائن الدولة مقابل أسعار فائدة عالية.

غير أنه مع اشتداد الانهيار الاقتصادي في لبنان ونضوب التحويلات الدولارية من الخارج بدأت السيولة تنفد في النظام المالي.

وجمدت البنوك ودائع العملاء ومنعت تحويل النقود للخارج منذ بداية الأزمة المالية في أواخر عام 2019.

ورفع مودعون دعاوي قانونية متهمين البنوك بالإهمال والاحتيال وسط مخاوف من تبدد مدخراتهم. ونفت البنوك ارتكاب أي مخالفات وأكدت مرارا أن الودائع في أمان.

وقال المصرف المركزي إن نظام السداد الجديد سيطبق على الودائع بجميع العملات التي يرجع تاريخها إلى ما قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019، حتى ما وصلت إليه في الـ31 من شهر مارس/آذار لعام 2021.