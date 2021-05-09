مصادر: "أدنوك" تدعو بنوكا للمنافسة على إدارة دفاتر طرح وحدة الحفر

كشفت مصدران لـ“رويترز“ اليوم الأحد، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، دعت بنوكا محلية وأجنبية إلى المنافسة على أدوار إدارة دفاتر الطرح العام الأولي لوحدة الحفر التابعة لها.

وقال المصدران، إن شركة النفط العملاقة دعت عددا من البنوك الأجنبية والمحلية للمشاركة في العملية، المقرر لها هذا الشهر، مضيفان أن أدنوك تعتزم طرح الوحدة للاكتتاب العام خلال الربع الثالث من العام.

وكان أحد المصادر قد قال سابقا، إن أدنوك قد تجمع ما لا يقل عن مليار دولار من بيع الأسهم.

وتلبي أدنوك نحو 3% من الطلب العالمي على النفط.

وأحجمت الشركة عن التعليق عندما اتصلت بها ”رويترز“ اليوم.

تملك أدنوك للحفر أسطولا كبيرا من المنصات يضم 75 حفارا بريا و 20 حفارا بحريا، بحسب موقعها.

وأنشطة الحفر حيوية لعمليات المنبع لأدنوك، وتسهم في بلوغ الشركة أهداف الإنتاج.

وتخطط أدنوك أيضا لطرح أسهم شركة ”فيرتي-جلوب“، المشروع المشترك للأسمدة مع أو.سي.آي للكيماويات المدرجة في هولندا، خلال العام الجاري.