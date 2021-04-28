رويترز: موانئ أبوظبي تجمع مليار دولار من سندات لأجل 10 سنوات‎

أظهرت وثيقة أن موانئ أبوظبي باعت اليوم الأربعاء، سندات لأجل عشر سنوات بمليار دولار بعد تلقيها طلبات بأكثر من 4.6 مليار دولار، وستستخدم الشركة الحصيلة في أغراضها العامة.

أفادت الوثيقة، الصادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية، أن السندات بيعت عند 110 نقاط أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة، مقارنة مع سعر استرشادي أولي أعلى عند نحو 145 نقطة أساس.

رتب الصفقة ”سيتي“ و“بنك أبوظبي الأول“ و“ستاندرد تشارترد“ و“إتش.إس.بي.سي“ و“ميزوهو وسوسيتيه جنرال“ و“بي.إن.بي باريبا“ و“كريدي أجريكول“ و“إس.إم.بي.سي نيكو“.

تملك موانئ أبوظبي، المملوكة للشركة القابضة التابعة لحكومة الإمارة، 11 ميناء في الإمارات وغينيا وتديرها.

ومنحتها وكالتا فيتش وستاندرد أند بورز تصنيف ‭A+‬ الأسبوع الماضي.

واكتسبت الشركة القابضة أهمية خاصة العام الماضي بعدما دمجت أبوظبي عدة أصول حكومية تحت مظلتها.

وفي الشهر الماضي قالت ”جلوبال إس.دبليو.إف“ التي ترصد صناديق الثروة السيادية إن قيمة الشركة 110 مليارات دولار.

وجمعت وحدة أخرى لها، هي شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، 1.5 مليار دولار من بيع سندات الأسبوع الماضي.

واستخدمت مجموعة أغذية مملوكة أيضا للقابضة، قرضا مصرفيا لتمويل استحواذها على 75 بالمئة من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي والصناعي في مصر.