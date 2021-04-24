"المركزي السعودي" يطرح غدا عملة من فئة 200 ريال (صور)

كشف البنك المركزي السعودي مساء السبت، عن عزمه طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال؛ وذلك بمناسبة مرور خمسة أعوام على إطلاق ”رؤية المملكة 2030″، في عهد الملك سلمان وذلك استناداً إلى المادة (الرابعة) من نظام النقد السعودي.

وأوضح البنك المركزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أن ”فئة الـ200 ريال سيتم طرحها وتداولها اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 25 أبريل/ نيسان 2021، إضافةً إلى الأوراق النقدية المتداولة حالياً بجميع فئاتها بصفتها عملة رسمية قانونية“.

وأكد البنك المركزي، أنها ”تمت طباعة هذه الفئة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة العملة الورقية، حيث تتميز بالعديد من المواصفات الفنية، والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز وألوان جذابة تبرز تصميم هذه الفئة“.

ولفت إلى أن ”تصميم ورقة فئة الـ200 ريال ذات اللون الرصاصي تضمّن صورة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، على وجه هذه الفئة، وشعار رؤية المملكة 2030 بشكل ثلاثي الأبعاد، إضافة إلى اسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة العربية“.

تصميم فئة الـ 200 ريال من الجهتين والتي تم الإعلان عنها بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 . – pic.twitter.com/zYQU9TVtbN — أخبار السعودية (@SaudiNews50) April 24, 2021

وأشار المركزي إلى أن ”ظهر الورقة تضمّن صورة قصر الحكم في مدينة الرياض، واسم البنك المركزي السعودي، وقيمة الفئة بالأحرف والأرقام باللغة الإنجليزية“.