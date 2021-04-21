تقرير: الجزائر تلجأ إلى أوروبا لتجاوز الأزمة المالية‎

أكدت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية، أن الجزائر تتطلع إلى الانضمام إلى مجموعة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لتجاوز أزمتها المالية مع الاحتفاظ باستراتيجيتها الرافضة للاقتراض من البنك وصندوق النقد الدوليين.

وأوضحت المجلة في تقريرها، أنه ”حتى في حال الحصول على عضوية الجزائر كدولة عضو جديدة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فلن يكون من المتوقع انضمامها إلى وضع المستفيد من المساعدات هذا العام“.

وأشار التقرير إلى أن ”انضمام دولة جديدة كمستفيد من المساعدات يتم التصويت عليه تقليديًا في الاجتماعات العامة السنوية للمؤسسة والتي ستعقد النسخة التالية منها في يونيو / حزيران القادم“.

وتابع: ”لكن في الوقت الحالي الجزائر ليست على جدول أعمال الاجتماع كما يشير مصدرنا ومن المرجح أن يتم منح هذا الامتياز إذا كان هناك اتفاق بحلول يونيو 2022“.

وقالت المجلة الفرنسية إن ”الخطوة الأولى كانت في يوليو / تموز 2020 ، عندما قبل الاجتماع العام لمساهمي البنك الأوروبي للإعمار والتنمية طلب الجزائر للعضوية“.

ورأت أن ”هذا البلد الذي يعيش على شفا الأزمة المالية منذ عدة أشهر، والتي تفاقمت بسبب انخفاض أسعار النفط والأزمة الصحية يتطلع إلى الانضمام إلى جيرانه في شمال إفريقيا (المغرب وتونس ومصر) في صفوف المؤسسة متعددة الأطراف“.

ووفق التقرير فقد اتخذت الجزائر في 18 نيسان/أبريل خطوة جديدة باعتماد مجلس الوزراء ”مشروع مرسوم رئاسي قدمه وزير الخارجية والمتعلق بانضمام الجزائر للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية“.

جاء ذلك بعد أكثر من عام بقليل على طلب الجزائر في آذار/مارس 2020، للانضمام إلى هيئة المساهمين في المؤسسة الأوروبية بهدف نهائي هو الاستفادة من دعمها. بحسب المصدر ذاته.

”استرخاء تجاه الدين الخارجي“

وأضاف أنه ”بعد بنك التنمية الأفريقي الذي تعتبر الجزائر خامس مساهم أفريقي فيه تدخل البلاد بالتالي في مؤسسة أوروبية الأمر الذي يمكن أن يمثل استرخاءً لموقفها تجاه الدين الخارجي، وهو المسار الذي اتبعه رئيسها عبد المجيد تبون الرافض دائما للاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.“

وأوضح مصدر مقرب من المؤسسة التي يوجد مقرها في لندن للمجلة أن ”الجزائر بلد عضو لكنها لا تتمتع حاليًا بوضع البلد المستفيد من خدمات التمويل والاستشارات التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية“.

وأضاف المصدر: ”سوف يستغرق الأمر عددًا من الأحداث قبل أن تتمكن الدولة من الاستقادة من خدمات البنك“.

وبينت ”جون أفريك“ أن ”الجزائر حددت خطتها لتكون واحدة من المستفيدين من مساعدة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية“.

وقالت إنه ”بعد طلب العضوية في آذار/مارس يجب أن تكون أكثر وضوحًا وأن تقدم طلبًا رسميًا للمرور إلى وضع المستفيد من المساعدات“.

وأشارت في تقريرها إلى أنه ”سيتم النظر في هذا الطلب الرسمي من قبل مساهمي البنك بهدف التوصل إلى اتفاق وسيكون من الضروري بعد ذلك مراجعة الاقتصاد المحلي وتقييم الاحتياجات للتحقق من الوضع الجديد وهي عملية يمكن أن تستغرق عدة أشهر“.