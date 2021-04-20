الأسد يعين حاكما جديدا لمصرف سوريا المركزي

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، مرسوما يقضي بتعيين محمد عصام هزيمة حاكما لمصرف سوريا المركزي.

وهزيمة، الذي كان أحد نائبين للحاكم السابق حازم قرفول، هو أستاذ جامعي تلقى تعليمه في فرنسا وعضو في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وعزل الأسد الأسبوع الماضي، حازم قرفول، الذي فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية عليه في أيلول/ سبتمبر 2020.

ولم يتطرق الاعلام الرسمي إلى سبب إقالته، إلا أن صحيفة الوطن ذكرت يومها نقلاً عن مصادرها أن إعفاءه من منصبه جاء ”لدوره السلبي وتقصيره الشديد في عملية المواجهة بين الليرة والدولار“.

وأوردت: ”لم يمتلك الجرأة والمسؤولية ليأخذ إجراءً تقنياً يكبح ارتفاع الدولار، كما أنه كان يرفض المقترحات المفيدة“.

وسجّلت الليرة بداية الشهر الماضي تدهوراً قياسياً في السوق السوداء حيث تخطى سعر الصرف 3500 ليرة للدولار.

وبعد يومين من إقالته، رفع المصرف المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 1256 ليرة إلى 2512 ليرة، ليقترب بذلك أكثر من سعر السوق السوداء الذي يلامس اليوم عتبة ثلاثة آلاف.

واتخذت السلطات مؤخراً سلسلة إجراءات للحدّ من تدهور الليرة بينها وقف استيراد بضائع تُعد ”كماليات“ وملاحقة الصرافين غير الشرعيين.