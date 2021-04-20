ارتفاع أرباح "بنك الإمارات دبي الوطني" 12% إلى 2.3 مليار درهم

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، اليوم الثلاثاء، نمو صافي الربح 12% في الربع الأول من العام، وعزا ذلك لتحسن الأوضاع الاقتصادية من تداعيات جائحة ”كوفيد-19“ وتراجع حاد لمخصصات انخفاض القيمة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن تتعافى معظم اقتصادات الخليج أسرع من التقديرات السابقة ورفع توقعاته للنمو العالمي في 2021 في الشهر الجاري.

وأعلن البنك في بيان، أن ”صافي الربح في الربع الأول المنتهي في الـ31 من آذار/مارس بلغ 2.32 مليار درهم (599 مليون دولار) مقابل 2.081 مليار درهم قبل عام“، مضيفا أن ”صافي الربح زاد 76% على أساس فصلي“.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ صافي أرباح البنك في الربع الأول 1.795 مليار درهم.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس إدارة البنك في بيان، إن النتائج القوية للبنك تعكس ”مدى مرونته في التأقلم مع الظروف المستجدة وكذلك التعافي الاقتصادي التدريجي في أعقاب الاضطراب العالمي في 2020“.

وقال البنك إن المخصصات انخفضت 31% في الربع الأول مقارنة بها قبل عام، مشيرا إلى مخصصات تحوطية في الفصول السابقة.

وزاد الدخل غير الممول 6% مقارنة به قبل عام بفضل تحسن الرسوم ودخل الاستثمار في الأوراق المالية.

وذكر البنك أن التوسع في تركيا -حيث اشتري دينيز بنك في 2019- ساهم في تنويع الأرباح إذ ساهم الأخير بمبلغ 642 مليون درهم أو 28% من صافي ربح المجموعة.

وذكر البيان ”يظهر الاقتصاد العالمي مؤشرات على الانتعاش بعد بدء تطبيق برامج التلقيح ضد فيروس كوفيد-19“.

وذكر صندوق النقد الدولي أن اقتصاد الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد في الخليج، سيشهد نموا 3.1% هذا العام متعافيا من انكماش 5.9% في 2020.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني، إنه وسع شبكته في السعودية في الربع الأول بفتح فروع جديدة في مكة والمدينة.