مصرفيون ورجال أعمال: سوريا ترفع سعر الصرف لجذب رؤوس الأموال‎

قال مصرفيون ورجال أعمال، إن سوريا رفعت سعر الصرف الرسمي للبنوك من أجل جذب التحويلات الأجنبية التي تستأثر بها السوق السوداء ودعم عملتها المحلية الليرة، التي نزلت إلى مستويات قياسية منخفضة خلال الأسابيع الأخيرة.

وتحدد السعر عند 2512 للدولار الأمريكي للمرة الأولى، منذ يونيو/ حزيران الماضي، ليقترب من سعر السوق غير الرسمية الذي بلغ لفترة وجيزة مستوى غير مسبوق عند 4700 للدولار، الشهر الماضي، قبل أن تساعد قيود صارمة على حركة الأموال في استقرار العملة.

وقال متعاملون إن الليرة بلغت حوالي 3200 للدولار، اليوم الخميس.

وشملت أحدث الخطوات قيودًا أشد على سحب الأموال من البنوك، و التحويلات الداخلية، وتقييد حركة الأموال في البلاد لوقف اكتناز الدولار.

وقال مصرفيون، إن الإقالة المفاجئة لحاكم المصرف المركزي حازم قرفول، يوم الثلاثاء، ترجع جزئيًا إلى تذمر البنوك، ورجال الأعمال، بسبب خطوات البنك المركزي، التي خنقت السيولة لدى البنوك، ودفعت المودعين إلى اكتناز الأموال في بيوتهم.

وقال رجل أعمال كبير في دمشق:“إنه إجراء لجذب التحويلات من الخارج إلى القنوات الشرعية،“ مضيفًا أن البنك المركزي رفع سعر الصرف قبل يوم إلى 2500 ليرة للسوريين القادمين عبر المطارات، والمنافذ الحدودية.

وقال المصرفيون إن البنك المركزي الذي تخلّى عن معظم جهود دعم الليرة، قلص أيضًا واردات السلع غير الضرورية خلال الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من العملة الصعبة.

وتُجرى غالبية معاملات الصرف الأجنبي عبر السوق السوداء، ويشهد اقتصاد سوريا، الذي أقعدته الحرب، زيادة في الدولرة مع محاولة الناس حماية أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة، وتصاعد معدلات التضخم.

ويدير البنك المركزي عدة مستويات لسعر صرف الدولار، أحدها 2500 ليرة للتحويلات النقدية للمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وللسوريين في الخارج الراغبين في الإعفاء من الخدمة العسكرية.

ولم تتعافَ العملة المحلية، منذ الصيف الماضي، عندما اخترقت مستوى الثلاثة آلاف للدولار للمرة الأولى بعد تشديد للعقوبات الأمريكية يقول رجال أعمال إنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الخانقة التي يعيشها الاقتصاد السوري.

ومن بين عوامل نضوب التدفقات الدولارية أيضًا، أزمة مالية في لبنان المجاور، حيث جُمدت حسابات مصرفية بملايين الدولارات لرجال أعمال سوريين، بحسب ما يقوله رجال الأعمال والمصرفيون.

ودفع انهيار العملة معدلات التضخم للارتفاع بينما يكابد السوريون الأمرين لتوفير الغذاء والكهرباء، وسائر الضروريات المعيشية.