البنوك القطرية تقلص الاعتماد على الدولار في إصدارات الدين العالمية

وهذا ثاني إصدار دين دولي من بنك قطري في غضون أيام، إذ أفاد مصدران أن البنك التجاري القطري باع، يوم الثلاثاء، سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 150 مليون فرنك سويسري (161.55 مليون دولار).

ومن المعتاد أن يطرق البنكان أسواق الدَّين العالمية، وسبق أن استدانا بعملات غير الدولار الأمريكي لتنويع قاعدة مستثمريهما.

ورغم أن كليهما أصدرا سندات بالدولار هذا العام، أفادت بيانات رفينيتيف، أن ”بنك قطر الوطني“ جمع أيضًا 1.5 مليار يوان من سندات لأجل 5 سنوات، في يناير/ كانون الثاني، في حين جمع التجاري 185 مليون فرنك سويسري من سندات لأجل 4 أعوام، في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهرت مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها ”رويترز“، أن ستاندرد تشارترد، كان المدير الرئيس الوحيد لإصدار قطر الوطني، اليوم.

وأوضح المصدران، أن السندات صدرت بعائد 3.5%، في حين كان إصدار البنك التجاري، يوم الثلاثاء بفائدة 0.195%.

وقال أحد المصدرين ورفينيتيف آي.إف.آر، وهي خدمة إخبارية لأدوات الدخل الثابت، إن“دويتشه بنك، وكريدي سويس، رتبا إصدار التجاري“.

ولم يرد ”قطر الوطني“ ولا ”التجاري القطري“ أو كريدي سويس، حتى الآن على طلبات للتعقيب.

وامتنع ”ستاندرد تشارترد“ و“دويتشه“ بنك عن التعقيب.