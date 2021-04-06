السعودية تمنح رخصة لبنك مصر لفتح فرع له في المملكة

قال مجلس الوزراء السعودي في بيان، الثلاثاء، إنه وافق على منح رخصة لبنك مصر لفتح فرع له في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن البيان قوله إن مجلس الوزراء قرر“الموافقة على الترخيص لبنك مصر بفتح فرع له في المملكة.“

كما وافق المجلس على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية واتحاد المصارف العربية في شأن المكتب الإقليمي للاتحاد.

ومن القرارات التي اتخذها المجلس خلال جلسته التي عقدها، الثلاثاء، تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب السنغافوري بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.