إطلاق البرنامج الإستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية (فيديو وصور)

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية، حاكم دبي، اليوم الإثنين، إطلاق البرنامج الإستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، إن البرنامج الإستراتيجي الجديد، عبارة عن ”محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية“.

وأضاف بن راشد، عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: أن ”الهدف تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات، خلال الأعوام القادمة“.

أطلقنا البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية … محفظة تمويلية بقيمة ٣٠ مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية .. الهدف تمويل ١٣٥٠٠ شركة جديدة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة .. pic.twitter.com/orNmcgT4yf — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 5, 2021

وتابع: ”اقتصادنا الوطني بخير.. ويمضي بخير.. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم، لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل“.

اقتصادنا الوطني بخير .. ويمضي بخير .. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق ٣٠٠٠ مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة .. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل.. pic.twitter.com/8vNsfOebVb — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 5, 2021

بدوره، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي: إن ”إستراتيجية ”مصرف الإمارات للتنمية “ محرك إضافي طموح لتطوير الاقتصاد الوطني، وداعم رئيسي للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة“.

وأضاف بن زايد عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”حريصون على دعم المبادرات الاستثنائية والأفكار النوعية والمبدعة التي تتبنى دعم الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتواكب أولوياتنا التنموية المستقبلية“.