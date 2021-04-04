الصديق الكبير يعيد تشكيل إدارة المصرف الخارجي الليبي ويختار الضراط رئيسًا

أعاد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأحد، تشكيل لجنة إدارة مؤقتة لمصرف ليبيا الخارجي، مبررًا ذلك بما أسماه ”استمرار المشاكل التي يعاني منها المصرف، ولتصحيح أوضاعه ”.

وأسند القرار رئاسة لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف إلى محمد علي الضراط، رئيس ”حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا“، واختيار خالد عمرو القنصل نائبًا للرئيس.

ويأتي هذا القرار بعد تداول معلومات عن قرب رحيل الصديق الكبير عن منصبه.

ويشير مراقبون إلى أن الرئيس الجديد للجنة إدارة المصرف الخارجي محمد علي الضراط، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، شخصية إخوانية من مصراتة، وداعم للميليشيات.

وأمضى ”الضراط“ معظم حياته خارج ليبيا بسبب معارضته لنظام القذافي، وفاز في انتخابات 2012 عن مصراتة ليصبح عضوًا في المؤتمر الوطني، ورئيس اللجنة المالية فيه، كما شارك بحوار الصخيرات في المغرب.

وتقول مصادر ليبية إن ”الضراط“ تمكن في العام 2016 بمساعدة مجموعة مسلحة من السيطرة على مقر ”محفظة ليبيا أفريقيا الاستثمارية“ في العاصمة طرابلس، ونصَّب نفسه بالقوة مديرًا للمحفظة التي تدير أصولًا بحوالي 5 مليارات دولار، مدعيًا أنه يستمد شرعيته من رئيس اللجنة التسييرية الذي أصدر قرار تعيينه.

بيد أن رئيس اللجنة التسييرية للاستثمارات الليبية الدكتور علي محمود، أعلن بطلان هذا التعيين، معتبرًا أن القرار ”فردي“ وباطل، مهددًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص، الأمر الذي أفشل جهود الضراط.