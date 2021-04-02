اقتصاد

ما حقيقة إلغاء التعامل بالعملات الو...
تاريخ النشر: 02 أبريل 2021 16:16 GMT
تاريخ التحديث: 02 أبريل 2021 17:15 GMT

ما حقيقة إلغاء التعامل بالعملات الورقية في مصر؟

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء. ونفى المركزي المصري، في بيان له اليوم الجمعة، ما تم تداوله حول

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المصدر: جهاد جمال - إرم نيوز

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء.

ونفى المركزي المصري، في بيان له اليوم الجمعة، ما تم تداوله حول صدور قرار بإلغاء التعامل بفئة الجنيه الورقي.

يأتي ذلك بعدما تردد أن قرارا صدر بإلغاء التعامل بالنقود الورقية، والبداية بالجنيه، بالتزامن مع إعلان مصر بدء طباعة نقود بلاستيكية منتصف العام الجاري .

من ناحية أخرى، يستعد البنك المركزي المصري لإعلان حجم الاحتياطي الأجنبي بنهاية شهر آذار/ مارس الماضي، الذي ارتفع بنهاية شهر شباط/ فبراير الماضي نحو 100 مليون دولار، بالمقارنة مع نهاية شهر كانون الثاني/ يناير 2021، مسجلاً نحو 40.200 مليار دولار.

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