1.9 مليار دولار في أسبوع.. أكبر موجة نزوح للصناديق الدولية من السوق التركية

باع المستثمرون الأجانب حيازات لهم في الأصول التركية بحوالي 1.9 مليار دولار، خلال الأسبوع الماضي؛ بعد أن استبدل الرئيس رجب طيب أردوغان بشكل غير متوقع محافظ البنك المركزي الذي لم يخف انتقاده لنظرية الرئيس في موضوع أسعار الفائدة المرتفعة.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة، يوم الخميس، أن هذا الخروج الضخم للصناديق الدولية من السندات والأسهم الحكومية التركية، في الأسبوع المنتهي في 26 مارس، هو أكبر تدفق معاكس منذ مايو 2006.

وقد أدى هذا النزوح إلى انخفاض بنسبة 11 % في الليرة، خلال نفس الفترة، مما دفعها إلى الاقتراب من مستوى قياسي في التراجع.



وأشارت بلومبيرغ إلى أن الأموال الخارجية شهدت ضخا ملموسا في الأصول التركية منذ أن بدأ الحاكم السابق ناسي أغبال برفع تكاليف الاقتراض، في نوفمبر؛ في محاولة لكبح جماح التضخم.

وبالنسبة للكثيرين، كانت إقالة أغبال، التي جاءت بعد أيام فقط من تقديمه زيادة أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة، علامة على أن صانع السياسة، أردوغان، سيعود إلى سياسة فضفاضة كانت قوضت الثقة في أصول الدولة لسنوات.

وسجل تقرير بلومبيرغ أن عمليات البيع الأخيرة كانت بالنسبة للأسر والشركات المحلية، فرصة لجني الأرباح.

فقد باعت حسابات الأفراد والشركات التركية أكثر من 8 مليارات دولار، الأسبوع الماضي لشراء الليرات، وهي أكبر كتلة نقدية منذ أزمة العملة، في أغسطس 2018؛ مما أدى إلى تراجع جديد في العملة.