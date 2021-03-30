اقتصاد

"غولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع التضخم...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 17:45 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 20:00 GMT

"غولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 18%

قال بنك "غولدمان ساكس" اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18 بالمئة في أبريل/ نيسان قبل أن يتراجع إلى 15 بالمئة بحلول نهاية العام، بعد أن أدت

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المصدر: رويترز

قال بنك ”غولدمان ساكس“ اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 18 بالمئة في أبريل/ نيسان قبل أن يتراجع إلى 15 بالمئة بحلول نهاية العام، بعد أن أدت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي إلى موجة مبيعات لليرة هذا الشهر.

وقال ”غولدمان“، الذي توقع في السابق أن يبلغ التضخم 12.5 بالمئة في نهاية 2021، إن البنك المركزي تحت قيادة محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو لن يكون بمقدوره خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع بالنظر إلى هبوط قيمة الليرة بنسبة 13 بالمئة منذ تعيينه في المنصب في 20 مارس/ آذار.

وخفض بنك الاستثمار الأمريكي أيضا توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا للعام 2021 إلى 3.5 بالمئة من 5.5 بالمئة وتوقعاته للعجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 1.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.5 بالمئة.

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