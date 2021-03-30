اقتصاد

صندوق النقد الدولي يرى تحسنا في آفا...
تاريخ النشر: 30 مارس 2021 16:05 GMT
تاريخ التحديث: 30 مارس 2021 18:15 GMT

صندوق النقد الدولي يرى تحسنا في آفاق الاقتصاد العالمي رغم عدم اليقين‎

أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي "كريستالينا غورغييفا" إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح، لكنها حذرت من مخاطر حصول

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المصدر: أ ف ب

أشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ”كريستالينا غورغييفا“ إلى وجود تحسن في آفاق الاقتصاد العالمي بفضل خطط التحفيز وحملات التلقيح، لكنها حذرت من مخاطر حصول انتعاش غير متكافئ بين الدول.

وأوضحت غورغييفا، اليوم الثلاثاء، في كلمة ألقتها قبل اجتماعات الربيع: ”نتوقع تسارعا جديدا“، لكنها لم تكشف عن توقعات العام 2021 لصندوق النقد الدولي التي ستصدر في السادس من نيسان/أبريل.

وشددت على أن ”عدم اليقين مرتفع للغاية“، مشيرة إلى وجود ”انتعاش متفاوت السرعة“ تشكل فيه الولايات المتحدة والصين محرك النمو العالمي، فيما تتخلف عنه الدول النامية ما يشكل خطرا على مستقبل الاقتصاد العالمي.

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