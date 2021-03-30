مجلس الأمة الكويتي يقر مشروعي تأجيل أقساط القروض ومعالجة تداعيات كورونا

وافق مجلس الأمة الكويتي، الیوم الثلاثاء، في المداولتین الأولى والثانیة على إقرار مشروعي قانون بشأن تأجیل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعیاتھا.

وجاءت نتیجة التصویت على القانونين في المداولتین الأولى والثانیة في جلسة المجلس العادیة، بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددھم 33 عضوًا، بحسب وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“.

ویتیح القانون الأول الاستفادة من تأجیل الالتزامات المالیة المستحقة على المواطنین، لمدة 6 أشھر من تاریخ سریان القانون، على أن تحدد الجھات المعنیة الضوابط والشروط اللازمة لتنفیذه.

ویشمل تأجیل سداد الالتزامات المالیة المستحقة على المواطنین الراغبین في ذلك لدى الجھات التالیة: صندوق معالجة أوضاع المواطنین المتعثرین، صندوق دعم الأسرة، المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة، بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعایة السكنیة. كما یتعلق بتأجیل سداد أقساط القروض الاستھلاكیة والمقسطة في البنوك المحلیة.

ويدعم مشروع القانون الثاني ضمان تمویل البنوك المحلیة، للعملاء المتضررین من تداعیات أزمة فیروس كورونا، والاقتراحات بقوانین ذات الصلة.