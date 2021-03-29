اقتصاد

أردوغان يكرر نداءه للأتراك تحويل حي...
تاريخ النشر: 29 مارس 2021 18:37 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2021 20:10 GMT

أردوغان يكرر نداءه للأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية، قائلا إن ذلك يمثل استراتيجية تعود

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المصدر: رويترز

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية، قائلا إن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد، بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة حوالي 12 بالمئة في أسبوع.

وأقال أردوغان، الأسبوع الماضي، محافظ البنك المركزي السابق ناجي إقبال، وعيّن محله صهاب كافجي أوغلو الذي يؤيد آراء الرئيس بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأدى هذا التغيير إلى اضطرابات في السوق، وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية، مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

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