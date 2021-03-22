بسبب إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي.. "موديز" ترجح ارتفاع التضخم في تركيا

قالت وكالة التصنيف الائتماني ”موديز“، اليوم الإثنين، إن إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي، ستؤثر سلبا على الأرجح على تدفقات رأس المال إلى تركيا، وتجدد الضغوط على سعر الصرف، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم.

وأضافت ”موديز“، أن البنك المركزي ربما يخفض الفائدة إلى ما دون مستوى التضخم لدفع النمو في ظل محافظه الجديد شهاب قوجي أوغلو، الذي يشارك أردوغان آراءه بشأن تيسير السياسة النقدية.

وتابعت الوكالة، قائلة: إن ”مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية“.