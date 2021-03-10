اقتصاد

المركزي العماني يوجه بتمديد مهلة لل...
تاريخ النشر: 10 مارس 2021 17:24 GMT
تاريخ التحديث: 10 مارس 2021 17:48 GMT

المركزي العماني يوجه بتمديد مهلة للمقترضين 12 شهرا‎

قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة

+A -A
المصدر: رويترز

قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للبنك المركزي: إن الأمر سيكون ساريًا من تاريخ تسريح المقترضين من العمل.

ووجه البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض للموظفين من ذوي الأجور المنخفضة، والاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد وأرباح جميع المقترضين المتأثرين بكوفيد-19 لمدة ستة أشهر، وذلك حتى نهاية سبتمبر أيلول 2021.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play