المركزي العماني يوجه بتمديد مهلة للمقترضين 12 شهرا‎

قالت وكالة الأنباء العمانية إن البنك المركزي العماني وجه البنوك وشركات التمويل والتأجير التمويلي بالاستمرار في منح مهلة مدتها 12 شهرا لجميع الحالات القائمة والمستقبلية للمقترضين الذين سُرحوا من العمل.

وقالت الوكالة الرسمية نقلا عن بيان للبنك المركزي: إن الأمر سيكون ساريًا من تاريخ تسريح المقترضين من العمل.

ووجه البنك المركزي بتأجيل أقساط القروض للموظفين من ذوي الأجور المنخفضة، والاستمرار في تأجيل أقساط وفوائد وأرباح جميع المقترضين المتأثرين بكوفيد-19 لمدة ستة أشهر، وذلك حتى نهاية سبتمبر أيلول 2021.