باكستان.. الموافقة على تعديلات تجعل البنك المركزي مستقلا عن الحكومة

قال مستشار مالي للحكومة إن مجلس الوزراء الباكستاني وافق، اليوم الثلاثاء، على تعديلات على قانون تسمح للبنك المركزي بالعمل بشكل مستقل عن الحكومة.

وفي بيان مصور أصدرته وزارة المالية، قال المستشار المالي عبد الحفيظ شيخ إن التعديلات المقترحة، التي ستحتاج إلى موافقة البرلمان لكي تصبح قانونا، تمنح أيضا فترة ولاية خمس سنوات لمحافظ البنك المركزي لضمان استمرارية السياسات.

ويأتي القرار في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي، الشهر الماضي، أنه سيستأنف حزمة إنقاذ بقيمة ستة مليارات دولار ظلت معلقة لأكثر من عام.

ويقول محللون إن نظاما حرا لسعر الصرف ومنح البنك المركزي استقلالية عن الحكومة كانا السمتين الرئيسيتين لإصلاحات هيكلية تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد.