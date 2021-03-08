في خطوة لإعفاء الديون.. صندوق النقد الدولي يشيد بخطوات تنفيذ السودان للإصلاحات

قال صندوق النقد الدولي، في بيان اليوم الاثنين، إن السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي لإعفاء الديون في نهاية المطاف.

وذكر بيان للمؤسسة الأممية أن المديرة التنفيذية للصندوق وافقت على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق،‭ ‬والذي يدعم برنامجا وضعته الحكومة لإصلاحات تهدف لاستقرار الاقتصاد، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص وتقوية الحوكمة.

وحذر الصندوق من أن الوضع الاقتصادي ما زال ”هشا للغاية“ في ظل أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 300 بالمئة وسط نقص في السلع الأساسية.

وحث البيان السلطات في السودان على تنفيذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية، معتبرا تعزيز الشفافية وإدارة عمليات المشاريع المملوكة للدولة ضروريا لتخفيف المخاطر على المالية العامة وجلب المزيد من الإيرادات للميزانية.

واعتبر صندوق النقد أيضا أن تبني قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعدان في تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.