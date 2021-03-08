استقالة مدير بورصة إسطنبول المدان في الولايات المتحدة‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن مصرفي تركي كبير أدين في الولايات المتحدة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، استقالته الإثنين، من منصب المدير التنفيذي لبورصة إسطنبول، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وكان محمد هكان أتيلا الذي تولى منصب نائب المدير العام لمصرف ”هالك بنك“، أدين في 2018 بالتخطيط لمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.

وأطلق سراح أتيلا من السجن في الولايات المتحدة بعدما أمضى عامين خلف القضبان. وعين في أعقاب ذلك مديرا للبورصة، في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

واستقال أتيلا ”بملء إرادته“ وفق ما جاء في بيان لبورصة إسطنبول، حسبما نقلت وكالة ”الأناضول“ الرسمية للأنباء.

ومن المتوقع أن تنظر محكمة فيدرالية أمريكية، في وقت لاحق هذا العام، في 6 اتهامات موجهة لـ ”هالك بنك“، تتعلق بالفساد وغسيل الأموال وخرق عقوبات في 2019.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات، مشددا على أن القضية المرفوعة ضد أتيلا ذات ”دوافع سياسية“.

وتأتي استقالته في وقت تسعى تركيا لبناء علاقات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي لم يتصل بأردوغان.

والعلاقات بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي متوترة على خلفية قضية ”هالك بنك“، والنزاع في سوريا وقضايا دولية أخرى.

ويخطط صندوق الثروة التركي السيادي المالك لبورصة إسطنبول، وفق تقارير لعملية طرح عام أولي لسندات مشغل البورصة العام المقبل.