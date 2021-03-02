محافظ مصرف ليبيا المركزي "البيضاء" يطلب إحالته على التقاعد ‎

طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي ”البيضاء“ ، علي الحبري، من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إحالته على التقاعد من منصبه.

وبرَّر الحبري طلبه بأسباب تتعلق بصعوبة استمرار توفير التمويل، وبسبب الضغوط التي يتعرض لها، وغياب الحماية الأمنية للمصرف والعاملين فيه.

وأشار المحافظ في وثيقة مؤرخة، 2 آذار/مارس الحالي، إلى أن المصرف قام منذ العام 2014 وحتى تاريخه بتقديم كل ما يمكن قانونيًا من توفير إمكانيات في الحدود المتاحة والممكنة، بحيث يكون هناك توازن قدر الإمكان بين الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد وبين إمكانيات التمويل المحدودة وشبه المنعدمة.

وأضاف أن استمرار غياب القدرة على التمويل بسبب اعتماد الدولة على المصدر الوحيد وهو ”النفط والغاز“ يجعل من المستحيل تدبير التمويل جراء وصول ”الدَّين العام“ إلى مستوى يجعل الاستمرار فيه ضررًا اقتصاديًا على مستوى القطاع المصرفي، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي للدولة.

وتابع:“وبناءً عليه، ولصعوبة استمرار توفير التمويل، ووضع الكثير من الضغوط علينا بشكل يصعب العمل معه بسبب غياب الحماية الأمنية للمصرف والعاملين فيه، أتقدم بطلبي هذا راجيًا إحالتي على التقاعد لبلوغي السن القانونية وفقًا للوائح المصرف المركزي“.

يشار إلى أن الأحداث التي حصلت عقب عملية فجر ليبيا التي نفذتها ميليشيات مصراتة للسيطرة على العاصمة طرابلس أدت إلى انقسام العديد من المؤسسات، ومن بينها مصرف ليبيا المركزي، الذي أصبح جزءًا منه في شرق ليبيا بقيادة الحبري، وآخر في طرابلس برئاسة الصديق الكبير.