مصرف لبنان المركزي يضع "خارطة طريق" لتعزيز "دفاعات" البنوك

قال مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين إنه سيضع ”خارطة طريق“ لدعم هدفه لأن تعزز البنوك رأسمالها بعد أن انقضت في نهاية فبراير شباط مهلة لتحقيق ذلك.

ولم يذكر بيان المصرف المركزي ما إذا كانت البنوك قد أوفت بالمتطلبات التي جاءت في تعميم أصدره العام الماضي لزيادة رأس المال بنسبة 20 في المئة.

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع المصرف ”تمّ الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم رقم 154“.

والقطاع المصرفي في لبنان- منكشف بشدة على واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم- وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت في أواخر 2019.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن عددا من البنوك تجد صعوبة في تحقيق النسبة المستهدفة لزيادة رأس المال.

وحذر رياض سلامة حاكم المصرف المركزي البنوك التي لن تحقق المستوى المستهدف من أنها ستضطر للخروج من السوق. ولم يرد سلامة على الفور على طلب للتعقيب اليوم الإثنين.

كما طلبت منشورات للمصرف المركزي من البنوك رفع السيولة ثلاثة بالمئة مع بنوك مراسلة أجنبية وحثت بعض المودعين على إعادة ما بين 15 إلى 30 بالمئة من الأموال المحولة إلى الخارج.

كانت مصادر مصرفية مطلعة على الوضع أكدت قبل نحو أسبوعين إنه من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف الذي حدده البنك المركزي في أغسطس آب الماضي لتدعيم القطاع.