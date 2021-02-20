البنك المركزي السعودي يطلق نظام تحويل أموال فوري على مدار الساعة

دشن البنك المركزي السعودي، اليوم السبت، نظام مدفوعات فورية جديدًا يحمل اسم ”سريع“، ويتيح لعملاء القطاع المصرفي إرسال واستقبال الحوالات المحلية منخفضة القيمة، على مدار 24 ساعة وبرسوم لا تتجاوز ريالًا واحدًا.

ويوفر نظام ”سريع“ خدمة استخدام رقم الهاتف الجوال معرّفًا بديلًا عن رقم الآيبان للتحويل بين البنوك، وإمكانية التحقق من صحة حساب الطرف المستقبل للحوالة قبل التحويل.

كما يتيح النظام الجديد للعملاء التنفيذ الفوري للحوالات بين البنوك والتي لا تتجاوز قيمتها 20 ألف ريال في المرحلة الحالية، بحيث يتم إيداع الحوالة في حساب المستفيد فوريًا وعلى مدار اليوم.

وسيمكّن النظام العملاء أيضًا من الاستفادة من خدمة التحويل السريع دون الحاجة لإضافة المستفيد في القنوات البنكية أو تفعيله، وذلك للحوالات التي لا تتجاوز قيمتها 2500 ريال، على أن يوافق العميل على تفعيل الخدمة، ويحدد الحد الخاص به لدى البنك.

وقال البنك في بيان صادر عنه، إن النظام الجديد يسهم بتوفير خيارات دفع آمنة ومتطورة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح، وتزيد من فاعلية دوران السيولة في النظام المالي، وتقلل الاعتماد على التعاملات النقدية وما يصاحبها من تكاليف تشغيلية، وتسهل إجراءات الدفع والتحصيل، وتزيد التعاملات الإلكترونية.

ويعتقد القائمون على النظام، أنه سيمكّن البنوك، وشركات التقنية المالية على وجه الخصوص، من تطوير خدمات مالية مبتكرة تواكب متطلبات الاقتصاد الرقمي الذي تنتهجه المملكة ضمن إستراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل.